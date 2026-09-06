Η Μπαρτσελόνα δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στη Βαλένθια και τη διέλυσε με 5-0 στο Μεστάγια, παίρνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» έδειξαν από πολύ νωρίς τις διαθέσεις τους, καθώς στο 6ο λεπτό ο Φερμίν Λόπεθ βρήκε τον Γιαμάλ και αυτός με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Λίγα λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά αλλά το VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Κανένα πρόβλημα, όμως, για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς στο 22′ ο Φερμίν Λόπεθ με ωραίο τελείωμα, μετά την πάσα του Γκόρντον, έκανε το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η Μπαρτσελόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο και με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 50′, έκανε το 0-3 με τον Ραφίνια από κοντά, για να ακολουθήσει στο 79′ το 0-4 με το πλασέ του Πέδρι μετά την πάσα του Όλμο και το 0-5, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 84′ με το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ.

Έτσι, οι Καταλανοί έκαναν το 4/4 ενώ η Βαλένθια παραμένει στην τελευταία θέση έχοντας μόλις ένα βαθμό.