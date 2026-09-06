Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 42χρονος οδηγός σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9) στον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Τρίπολης-Καλαμάτας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του στο 22,6ο χιλιόμετρο του δρόμου, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια κατέληξε σε πρανές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.