Πέντε άτομα συνελήφθησαν από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Νέα Μάκρη Αττικής, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος.

Ειδικότερα, στη Νέα Μάκρη Αττικής συνελήφθη χθες, 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αλλοδαπός από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε σωρό υπολειμμάτων βλάστησης για τον καθαρισμό του χώρου. Η περιοχή βρισκόταν χθες σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, πολύ υψηλή.

Στην Πρέβεζα συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πρέβεζας 57χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού. Σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με καταστροφέα και έκαψε συνολικά 210 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης Ευβοίας συνελήφθη, επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 55χρονος από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Στα Νένητα Χίου συνελήφθη 80χρονη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, κατά το άναμμα καντηλιού σε χώρο νεκροταφείου. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ στην 80χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.060 ευρώ.

Στο Άγιον Όρος συνελήφθη 53χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους για εμπρησμό από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, 5 Σεπτεμβρίου, πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 53χρονος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού, με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2023 έχουν επιβληθεί συνολικά 764 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.279.412,72 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 338 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 301, ποσοστό 89,05%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 37, ποσοστό 10,95%, πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη επικινδυνότητας στην περιοχή τους και να τηρούν τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τα μέτρα πυροπροστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και, κατά τόπους, οι ενισχυμένοι άνεμοι εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.