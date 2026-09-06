Τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι εικόνες στα νέα σχολικά βιβλία σχολίασαν η Μάρτζυ Λαζάρου και ο Δημήτρης Πανόπουλος, το πρωί της Κυριακής (6/9), μέσα από την εκπομπή «Weekend Live».

Οι δύο παρουσιαστές άνοιξαν τη συζήτηση στη νέα ενότητα «Στο Καφενείο», με αφορμή τις εικόνες που περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία και ειδικότερα μία από αυτές, η οποία ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως απεικόνιση οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου.

Η Μάρτζυ Λαζάρου τοποθετήθηκε στο θέμα και από τη δική της οπτική ως μητέρα, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί για την ίδια λόγο για τόσο έντονες αντιδράσεις.

«Η εικόνα προσωπικά εμένα δε μου λέει κάτι το να σηκώσει τόσο μεγάλη σκόνη και αντίδραση. Εμένα ειδικά τώρα δε χρειάζεται να συζητάμε γιατί υπάρχουν αυτές οι οικογένειες, γιατί τα παιδιά μας συναντιούνται με τα παιδιά αυτών των οικογενειών. Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτό», ανέφερε.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια έθεσε το ζήτημα της ηλικίας και της ετοιμότητας κάθε παιδιού, εξηγώντας πως η κόρη της είναι έξι ετών και σύντομα θα έρθει σε επαφή με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

«Δε θέλω να μου αφαιρείται όμως το δικαίωμα, το πότε θα μιλήσω εγώ στο παιδί μου», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πανόπουλος στάθηκε στον διαπαιδαγωγικό ρόλο του σχολείου και στην ευθύνη των γονιών να ενημερώνονται ώστε να μπορούν να συζητούν σωστά με τα παιδιά τους.

«Όταν ο γονιός δεν είναι έτοιμος, τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης τον έχει το σχολείο. Και αν δεν μπορεί ο γονιός να εξηγήσει κάτι στο παιδί του, δε φταίει ούτε το παιδί ούτε το σύστημα. Οφείλει ο γονιός να ενημερωθεί πώς πρέπει να το κάνει σωστά», σημείωσε.

Η Μάρτζυ Λαζάρου επανήλθε στη σημασία της γονεϊκής κρίσης, υποστηρίζοντας πως κάθε γονιός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το παιδί του και μπορεί να κρίνει αν είναι αναπτυξιακά έτοιμο για μια συγκεκριμένη συζήτηση.

«Το θέμα είναι κατά πόσο ο γονιός, γιατί ο γονιός ξέρει καλύτερα το παιδί του, είναι αναπτυξιακά έτοιμο να μπορέσεις να κάνεις μια κουβέντα. Εμένα αυτό με νοιάζει», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν ενοχλείται από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να μαθαίνει ένα παιδί είναι ο σεβασμός.

«Το νούμερο ένα ξέρεις τι πρέπει να μάθεις σε ένα παιδί; Να σέβεται. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος, από την πλευρά του, έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι επόμενες γενιές να μεγαλώνουν με αποδοχή απέναντι στις διαφορετικές μορφές οικογένειας.

«Οι επόμενες γενιές όμως για να είναι έτοιμες πρέπει τις έξι αυτές εδώ οικογένειες, είτε είναι ομόφυλο το ζευγάρι στην εικόνα τέσσερα, είτε δεν είναι ομόφυλο το ζευγάρι στην εικόνα τέσσερα, όχι απλά να τις αποδέχονται, να τις αγκαλιάζουν και να τις αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ισότητα», ανέφερε.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Μάρτζυ Λαζάρου διευκρίνισε πως η διαφωνία της δεν αφορά την ύπαρξη διαφορετικών οικογενειακών μοντέλων, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα ζητήματα παρουσιάζονται.

«Συμφωνούμε. Ξέρεις πού διαφωνούμε; Στον τρόπο μερικές φορές που γίνονται κάποια πράγματα. Εκεί νομίζω είναι η διαφωνία και νομίζω εκεί αντιδρά και ο κόσμος», κατέληξε.