Σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του για τον ΠΑΟΚ.

Ο Κώστας Σανίδης ήταν αυτός που επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο οποίος στο μήνυμά του ήταν σαφής σε ό,τι αφορά το πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει τις μετοχές του.

Στο μήνυμά του ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε τα εξής…

«Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου.

Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.».

Το αρχικό μήνυμα του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης προς τον Σαββίδη ανέφερε τα εξής…

«Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!

Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία, ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.

Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης».