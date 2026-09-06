Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας για την ανάσυρση ενός 63χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Λευκορωσίας χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Περάματος Κέρκυρας.

Ο 63χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.