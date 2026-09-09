Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν ο Ιωακείμ, ο Ιωακειμάκης, ο Μάκης, ο Κιαράν και η Κιάρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ιωακείμ

Ιωακειμάκης

Μάκης

Κιαράν

Κιάρα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Κλήμης

Κλημεντίνη

Κλημεντίνα

Κλεμεντίνη

Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Πουλχερία

Πουλχερίνα

Πουλχερίτσα

Πουλχέρω

Πουλχέρη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Σεβηριανού του Μεγαλομάρτυρα, της Γ’ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, του Οσίου Θεοφάνη του Ομολογητή, του Αγίου Χαρίτωνος, του Αγίου Ρούφου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Αγαθοκλή Επισκόπου Κορώνης, του Οσίου Ιωσήφ του θαυματουργού του εν Βελόν, του Αγίου Κιαράν και του Αγίου Ικονίου Επισκόπου Γορτύνης.

Ιωακείμ και Άννα: Οι γονείς της Θεοτόκου που τιμώνται στις 9 Σεπτεμβρίου

Στις 9 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το Γενέσιο της Θεοτόκου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των γονέων της Παναγίας σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

Η κοινή μνήμη τους τοποθετήθηκε την επομένη της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου, υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή τους με τη γέννηση της Μαρίας. Στην ορθόδοξη παράδοση αποκαλούνται «Θεοπάτορες», λόγω της συγγενικής τους σχέσης με τον Ιησού Χριστό μέσω της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα και θεωρούνταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ, ενώ η Άννα παρουσιάζεται ως θυγατέρα του ιερέα Ματθάν και καταγόμενη από ιερατική οικογένεια.

Η παράδοση αναφέρει ότι το ζευγάρι έζησε για πολλά χρόνια χωρίς να αποκτήσει παιδί. Μετά από μακρά περίοδο προσευχής απέκτησαν τη Μαρία, γεγονός που παρουσιάζεται στα εκκλησιαστικά κείμενα ως απάντηση στις προσευχές τους και ως καθοριστικό σημείο στη ζωή τους.

Οι λεπτομέρειες για τις ηλικίες, τη γενεαλογία και τη ζωή του Ιωακείμ και της Άννης προέρχονται κυρίως από την εκκλησιαστική παράδοση και όχι από τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης. Για τον λόγο αυτό, στοιχεία όπως οι ηλικίες στις οποίες απέκτησαν τη Θεοτόκο ή πέθαναν αντιμετωπίζονται ως παραδοσιακές αφηγήσεις και όχι ως πλήρως ιστορικά τεκμηριωμένα δεδομένα.

Η μνήμη των Ιωακείμ και Άννης κατέχει ιδιαίτερη θέση στο ορθόδοξο εορτολόγιο, καθώς συνδέεται άμεσα με τον εορταστικό κύκλο της Θεοτόκου. Εκτός από τη Σύναξή τους στις 9 Σεπτεμβρίου, η Αγία Άννα τιμάται και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος.

«Ἰωακεὶμ τέρφθητι σὺν τῇ Συζυγῳ,

Τεκόντες ἄμφω ψυχικὴν τέρψιν κτίσει.

Ἡ δ᾿ ἐννάτη τοκέων Θεομήτορος εὗρε σύναξιν.»

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=qB_WQ4tgMkk

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.