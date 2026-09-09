Στην αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, απάντησε ο Γιώργος Πατούλης, μετά το σχόλιο που εκείνη έκανε σε βίντεό του για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.

Η Μαρίνα Σταυράκη είχε σχολιάσει κάτω από το βίντεο του Γιώργου Πατούλη τη φράση «πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;», προκαλώντας την αντίδραση του πρώην συζύγου της.

Μιλώντας στον Flash, ο Γιώργος Πατούλης απέφυγε να δώσει συνέχεια στην κόντρα, ωστόσο δεν άφησε ασχολίαστη την επίθεση.

«Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραίο να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν διατηρεί πλέον σχέση με την πρώην σύζυγό του.

«Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση», είπε.

Τι είπε για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε και στο βίντεο που προκάλεσε το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη, εξηγώντας ότι αποφάσισε να το δημοσιεύσει επειδή δέχεται ερωτήσεις για το αν σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα έχει γραφτεί ότι ενδέχεται να διεκδικήσει τον Δήμο Αθηναίων, την Πεύκη ή το Μαρούσι.

«Έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον», εξήγησε. «Όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην εκλογική μάχη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ποια θα είναι η επόμενη πολιτική του κίνηση.