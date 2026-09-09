Η «κλοπή» της ΑΕΚ με στόχο του ΠΑΟΚ

Με νίκη ξεκίνησε η ΑΕΚ στο Champions League χάρη στη γκολάρα του Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ. Ο Ρουμάνος μέσος εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές των κιτρινόμαυρων εδώ και πολλά χρόνια και στον ΠΑΟΚ αναρωτιούνται πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Οι ασπρόμαυροι είχαν ενδιαφερθεί τόσο το καλοκαίρι του 2024 όσο και το περσινό για την απόκτησή του, δεν τα είχαν βρει όμως με την Κάλιαρι. Η ΑΕΚ όμως τα βρήκε και μάλιστα δίνοντας πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που λεγόταν ότι πρόσφεραν οι Θεσσαλονικείς στους Ιταλούς. Ο ίδιος ο Μαρίν πάντως είναι ευτυχισμένος για το γεγονός ότι υπέγραψε στην Ένωση και όχι στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι θα είχε Ρουμάνο προπονητή εκεί.

Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

Νέο ξεκίνημα στον Ολυμπιακό με τον Κορδόν να αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ισπανός θα είναι πλέον ο επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έχοντας ξεκαθαρίσει στον Μαρινάκη πως θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλα. Ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων το δέχθηκε και περιμένει από τον Κορδόν αποτελέσματα άμεσα, από τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δηλαδή, σε ό,τι αφορά τους παίκτες. Γιατί υπάρχει και το θέμα του προπονητή, το οποίο θα έχει λυθεί νωρίτερα. Ο Κορδόν με τον Μεντιλίμπαρ θα έχουν πλέον την ευκαιρία να συνεργαστούν, υπάρχουν όμως και αυτοί που πιστεύουν πως η συνεργασία τους θα είναι σύντομη. Αυτό είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον προπονητή.

Χωρίς αποθέωση

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στο κύπελλο επικρατώντας του Βόλου, με τον κόσμο να μην αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά. Δεν ακούστηκε ρυθμικά το όνομά του, όπως συνηθίζεται στο Καραϊσκάκη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Θύρας 7 και ακολούθησαν, μετά το ματς, οι φήμες για αλλαγή προπονητή και μάλιστα στα social media κυκλοφόρησε και όνομα υποψήφιου αντικαταστάτη. Ισπανός κι αυτός. Από την πλευρά της ΠΑΕ πάντως δεν λένε τίποτα για το θέμα, αλλά ξέρουν πως θα πρέπει αυτό να κλείσει άμεσα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όπως έχει φανεί αρκετές φορές πάντως, με πιο πρόσφατη τη συνάντηση λίγες εβδομάδες πριν, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την απόφαση του Μαρινάκη.

Το σκάνδαλο Ρόκι και ο Κολόμπο

Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στη Super League την Κυριακή (13/9) και διαιτητής θα είναι ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο. Διαιτητής που ενεπλάκη, εν αγνοία του, στο νέο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ιταλία τους προηγούμενους μήνες. Ο πρώην αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι φέρεται να επέλεγε τους διαιτητές στους αγώνες της Ίντερ με βάση το ποιους ήθελε η διοίκησή της και το όνομα του Κολόμπο ήταν ανάμεσα σε αυτά που ήθελαν στους αγώνες τους οι Μιλανέζοι. Τελικά το θέμα δεν προχώρησε σε ποινικό επίπεδο και κατά πάσα πιθανότητα ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας θα βάλει στο αρχείο την υπόθεση. Το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών όμως είχε διαρρεύσει και το όνομα του Κολόμπο ήταν ανάμεσα σε αυτά που αναφέρονταν στις συζητήσεις του αρχιδιαιτητή Ρόκι.

Ξεκάθαρος ο Μπαρτζώκας

Το θέμα του Ντόρσεϊ επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η πώληση του Γουόκαπ. Ο Τάιλερ έχει στα χέρια του εντυπωσιακή πρόταση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σκοπεύει να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Του προσφέρει το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει υπογράψει ποτέ Έλληνας. Στον Πειραιά όμως είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν καθώς ο Μπαρτζώκας τον θέλει οπωσδήποτε στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν και οι Αγγελόπουλοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν περισσότερα από όσα υπολόγιζαν, να κάνουν υπέρβαση. Δεν πρόκειται όμως να φτάσουν στο ποσό που προσφέρει ο Μυστακίδης. Θα έχει ενδιαφέρον η υπόθεση…