Γεμάτη είναι αυτή την περίοδο η Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς περιστατικά από πυρκαγιές καταγράφονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε το πρωί της Τρίτης 4/8 η διευθύντρια του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου, Μαρία Καλοφώνου, πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες.

«Είναι εγκαύματα από όλη τη χώρα, μεμονωμένα ευτυχώς περιστατικά. Δεν έχουμε μαζική προσέλευση εγκαυμάτων, αλλά έχουμε περιστατικά από διάφορα σημεία της Ελλάδας όπου υπάρχουν εγκαύματα. Είναι και πυροσβέστες, ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πυροσβέστες με εκτεταμένα εγκαύματα. Όμως γενικά η προσέλευση είναι μεγάλη» δήλωσε.

Η ίδια έδωσε οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση ενός εγκαύματος, τονίζοντας ότι το πρώτο βήμα είναι η ψύξη της περιοχής με δροσερό νερό, αλλά όχι παγωμένο. «Το πιο απλό και εύκολο είναι να πέσει κρύο νερό, όχι παγωμένο, αλλά δροσερό νερό. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εφοδιασμένοι σε αυτά τα σημεία με κουβέρτες ή με επιθέματα τα οποία να μπορούν να καλύψουν προσωρινά την εγκαυματική περιοχή και στη συνέχεια να πηγαίνει σε διαλογή και πιθανότατα σε μονάδα εγκαυμάτων» επεσήμανε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υποτιμάται κανένα έγκαυμα, καθώς η πραγματική έκτασή του μπορεί να μην είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Οποιαδήποτε στιγμή που έχουμε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό ερύθημα, από ένα απλό κοκκίνισμα, πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρχεται σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο ένα έγκαυμα, να εκτιμάται όσο γίνεται καλύτερα και να φεύγει έγκαιρα προς μονάδες εγκαυμάτων. Εμείς έχουμε κάνει μία προσπάθεια ενημέρωσης και των πολιτών αλλά και των περιφερειακών ιατρείων και νοσοκομείων, έτσι ώστε να γίνεται όσο γίνεται δυνατόν καλύτερα η διακομιδή έγκαιρα ή η μη διακομιδή, να μην έρχονται δηλαδή εγκαύματα τα οποία να μπορούν να αντιμετωπιστούν τοπικά. Δεν είναι εύκολη η διαλογή στο έγκαυμα. Σημασία έχει ότι επί τόπου οποιοσδήποτε ερεθισμός πάνω από μια απλή κοκκινίλα, θα πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό» εξήγησε.