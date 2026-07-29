Εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο έχασαν τη διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας», καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αποκάλυψαν ελλείψεις σε βασικά κριτήρια που αφορούν την οργάνωση, την ασφάλεια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι ανέδειξαν ελλείψεις που αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την ασφάλεια των λουομένων, την καθαριότητα των παραλιών, καθώς και την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Αναλυτικότερα, αποσύρθηκε η βράβευση για τις παραλίες Λιβάδια, Λογαράς, Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο, καθώς και για τις ακτές Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιόσωνας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι στη Χίο.

Η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας» δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αλλά με τη μη τήρηση των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει το πρόγραμμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, οι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των κριτηρίων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».