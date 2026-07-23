Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο του Αρείου Πάγου, όταν έγιναν αντιληπτοί πως μαύροι καπνοί βγαίνουν από το υπόγειο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους για να εντοπίσουν την αιτία του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί εστία φωτιάς, ενώ ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η πρόκληση βραχυκυκλώματος.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση του κτιρίου, ενώ οι καπνοί φαίνεται να προέρχονται από χώρο όπου βρίσκονται μετασχηματιστές. Οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το συμβάν.