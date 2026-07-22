Συναγερμός για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά, προληπτική εκκένωση πολυκατοικιών

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης 22/7 μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου από βενζινάδικο στην περιοχή του Πειραιά.

Οι αναφορές αφορούσαν σφραγισμένο πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας και αποκλεισμό του χώρου.

Ειδικότερα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς 1) Δεληγιώργη και Πύλης και 2) Πύλης και Γενναδίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση δύο γειτονικών πολυκατοικιών, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.

Από την Πυροσβεστική επιβεβαιώθηκε διαρροή υγραερίου, ενώ στο σημείο υπάρχει έντονη οσμή. Αυτοί την ώρα πραγματοποιούνται έλεγχοι στον χώρο.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά: