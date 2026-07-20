Την ανάγκη λήψης έγκαιρων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση επισημαίνουν η ΓΣΕΕ και η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της Συνομοσπονδίας, δίνοντας στη δημοσιότητα βασικές οδηγίες προς τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η ενημέρωση των εργαζομένων, η αποτροπή της επιβάρυνσης της υγείας τους και των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και η έγκαιρη προσφυγή στις αρμόδιες Αρχές για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους χώρους εργασίας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η θερμική καταπόνηση αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως κλάδου. Η σοβαρότητά της επηρεάζεται από τις συνθήκες στον τόπο εργασίας, αλλά και από ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το φύλο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά τους θερινούς μήνες οι υψηλές θερμοκρασίες συχνά συνδυάζονται με ισχυρούς ανέμους, δημιουργώντας σύνθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, όλοι οι σχετικοί παράγοντες πρέπει να συνεκτιμώνται εγκαίρως, ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Η ΓΣΕΕ ζητεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αξιοποιήσει το πλαίσιο συμφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και τα πορίσματα της ειδικής ομάδας εργασίας του 2018 για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης κατά τη θερινή περίοδο.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει, απαιτείται η υιοθέτηση ρητών και δεσμευτικών διατάξεων, ενώ ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Επιθεώρησης Εργασίας και των λοιπών συναρμόδιων Αρχών, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Ανάπτυξης, πρέπει να βασίζεται σε σαφές νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις και όχι μόνο σε εγκυκλίους και ανακοινώσεις.