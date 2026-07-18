Άνοιξε σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος 2026-2027 που παρέχει voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου κύκλου

Η βασική διαφοροποίηση που εισάγεται στο πρόγραμμα αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η χορήγηση voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

Προϋπόθεση αποτελεί η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, ώστε τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να μπορούν να εξασφαλίσουν θέση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά δεδομένα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να λάβουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 393,5 εκατ. ευρώ και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

Ποιους καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά:

Βρέφη και νήπια που θα φιλοξενηθούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους που συμμετέχουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Παιδιά και άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς ή όσοι ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών, καθώς και ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελουμένων.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος ή της αιτούσας.

18 και 19 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 και 2.

20 και 21 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 και 5.

22 και 23 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9.

Από 24 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου: Δυνατότητα υποβολής για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του προσώπου που καταθέτει την αίτηση, ενώ η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και από εθνικούς πόρους που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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