Σε νέα, σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διατηρώντας αυστηρούς όρους βιοασφάλειας λόγω του αφθώδους πυρετού.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής εξέδωσε την τρίτη επικαιροποίηση του σχετικού Οδηγού Βιοασφάλειας, έπειτα από αιτήματα μονάδων μεταποίησης γάλακτος του νησιού και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων.

Η απόφαση βασίστηκε στη μείωση των θετικών κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, στη συμμόρφωση των τυροκομικών επιχειρήσεων με τα προβλεπόμενα μέτρα και στην αξιολόγηση του κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, με το νέο πλαίσιο επιτρέπεται η έξοδος από την απαγορευμένη ζώνη βουτύρου, κρέμας γάλακτος και μυζήθρας, αποκλειστικά για περαιτέρω μεταποίηση από επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Η διακίνηση θα μπορεί να γίνεται απευθείας ή μέσω εμπόρων, με την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο τελικός προορισμός των προϊόντων.

Παράλληλα, επιτρέπεται η διάθεση ώριμων τυριών που παρήχθησαν πριν από τις 15 Μαΐου 2026 σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου συστήματα παστερίωσης και με τη μέθοδο LTLT, στους 63 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να διοχετεύονται στη λιανική αγορά ή σε άλλες επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία παραγωγής αποδεικνύεται από τα αρχεία της μονάδας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς αποθηκευμένων ώριμων τυριών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτός Λέσβου για ανασυσκευασία. Προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να έχουν παραμείνει αποθηκευμένα εκτός του νησιού για τουλάχιστον έναν μήνα.

Η ανασυσκευασία θα γίνεται με διαχωρισμό των παρτίδων από τα υπόλοιπα προϊόντα και με υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση των χώρων. Η διαδικασία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, ενώ θα εφαρμόζονται πλήρεις κανόνες ιχνηλασιμότητας και απολύμανσης οχημάτων, περιεκτών και εξωτερικών συσκευασιών.

Τέλος, όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, οι υπόλοιποι κανόνες βιοασφάλειας εξακολουθούν να ισχύουν και επισημαίνει ότι η διεύρυνση της διακίνησης επιδιώκει να στηρίξει τα τυροκομεία, τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία της Λέσβου, χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια περιορισμού της νόσου.