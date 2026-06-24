Στους δρόμους βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της ΠΟΕΕΤ.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με τους εργαζόμενους να διαμηνύουν πως «η διαφημιζόμενη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στην εξάντληση, τα εξαντλητικά ωράρια, την ανεξέλεγκτη εφαρμογή του 13ώρου και την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων».

Η συγκέντρωση έξω από το υπουργείο ενισχύεται από παράλληλες κινητοποιήσεις κι άλλων κλάδων που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι οικοδόμοι ξεκίνησαν από την πλατεία Κάνιγγος, οι εργαζόμενοι στα Τρόφιμα και Ποτά από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούν και οι εμποροϋπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και πολιτικά στελέχη της αντιπολίτευσης αποτύπωσαν την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα»

Ο Γιώργος Χότζογλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, δήλωσε στο Orange Press Agency:

«Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία σήμερα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μαζικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Η συμμετοχή αγγίζει το εβδομήντα με ογδόντα τοις εκατό σε Κρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, Κέρκυρα και εδώ Αθήνα που σε λίγο θα έρθουν τα συνδικάτα έξω από το υπουργείο Εργασίας. Στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μετά από δύο χρόνια υποτιθέμενου διαλόγου, οφείλει πλέον να απαντήσει στα αιτήματά μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε εφταήμερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε δεκαπέντε ώρες την ημέρα. Δεν επιβιώνουμε τους χειμερινούς μήνες με τρεις μόλις μήνες ταμείο ανεργίας. Θέλουμε πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πιστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας».

Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ): «Υπάρχει προβληματικό στοιχείο υπερευελιξίας και έλλειμμα ελέγχων»

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε:

«Είμαστε και εμείς εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τον πραγματικά πονεμένο κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού και των εργαζομένων σε αυτόν, με την πρωτοβουλία της απεργιακής κινητοποίησης της Ομοσπονδίας, ζητώντας πρακτικά το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ο σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας απέναντι στην καταστρατήγησή τους και δυστυχώς, το έλλειμμα των ελέγχων που οφείλει να επιβάλει τη λειτουργία και την εφαρμογή τους. Είναι φυσικά το προβληματικό στοιχείο της υπερευελιξίας της εργασίας και ειδικά στους κλάδους αυτούς, όπου ακόμα και η δεκατριάωρη εργασία επεκτείνεται πάρα πολύ περισσότερο και μια σειρά από στοιχεία τα οποία συνδέονται με την καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας. Δίπλα σε όλα αυτά η εφαρμογή των νόμων οφείλει να είναι ακέραια και προφανώς το στοιχείο της αξιοπρέπειας του εργαζομένου σε όλες τις παραμέτρους της εργασίας του. Μία από αυτές είναι και η επέκταση του επιδόματος ανεργίας, ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους».

Γιώργος Γαβρήλος (Τομεάρχης Εργασίας ΣΥΡΙΖΑ): «Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει γίνει μια αόρατη ανεξάρτητη αρχή»

Ο Γιώργος Γαβρήλος, τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό και στον Επισιτισμό. Ένας κλάδος που βιώνει τις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με τις κακές συνθήκες εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, με τις χαμηλές αμοιβές και με μια συλλογική σύμβαση εργασίας που από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνει και η Ομοσπονδία κινείται σε πολύ μικρό βαθμό και σε ποσοστό όσον αφορά την εφαρμογή της. Τα προβλήματα είναι πολλά γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της. Είναι μια αόρατη πλέον ανεξάρτητη αρχή. Αυτό ήταν επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αναγκάζονται να αποχωρήσουν ακόμη και σε άλλες χώρες, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές, με αποτέλεσμα και τη φετινή χρονιά να φαίνεται ότι λείπουν ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι από τον χώρο του τουρισμού και της εστίασης».