Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου στην παραλία της Νέας Μαδύτου στη Μύρινα της Λήμνου. Τα βλέμματα στράφηκαν στη θάλασσα, καθώς ένα προϊστορικό μονόξυλο σκάφος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες.

Στο σκάφος επέβαιναν 22 άνδρες που κωπηλατούσαν συντονισμένα, αναβιώνοντας εικόνες από τη Νεολιθική περίοδο. Πρόκειται για τη διεθνή επιστημονική αποστολή «Monoxylon V 2026», μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα με την πειραματική αρχαιολογία.

Το ταξίδι στο Αιγαίο

Η αποστολή ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από την Αλεξανδρούπολη, με πρώτο σταθμό τη Σαμοθράκη. Την Τρίτη το προϊστορικού τύπου σκάφος κατέπλευσε στη Λήμνο, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκέλος της διαδρομής.

Για να φτάσουν στο νησί, οι κωπηλάτες χρειάστηκε να διασχίσουν το ανοιχτό πέλαγος για περισσότερες από 15 ώρες, δοκιμάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες ενός σκάφους που βασίζεται σε προϊστορικά πρότυπα.

Σκαλισμένο από έναν μόνο κορμό δέντρου

Το πλεούμενο είναι ένα μονόξυλο σκάφος, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από έναν κορμό δέντρου. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε αρχαιολογικό εύρημα της Νεολιθικής περιόδου από τη λίμνη Bracciano της Ιταλίας, ενώ αντίστοιχα ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Ελλάδα.

Η ομάδα διαθέτει εμπειρία τριών δεκαετιών σε παρόμοιες αποστολές, έχοντας πραγματοποιήσει αντίστοιχα ταξίδια το 1995, το 1998, το 2019 και το 2023.

Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι να διερευνηθεί στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο ταξίδευαν οι άνθρωποι στο Αιγαίο πριν από περίπου 9.000 χρόνια. Οι ερευνητές συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα του σκάφους, τη μεταφορική του ικανότητα, τη συμβολή του πανιού στην πλεύση και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών τύπων κουπιών.

Στην αποστολή συμμετέχουν και Έλληνες αρχαιολόγοι, ενώ το εγχείρημα καταγράφεται για τις ανάγκες διεθνούς ντοκιμαντέρ, το οποίο θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά και σκηνές μυθοπλασίας με στόχο την αναπαράσταση της καθημερινής ζωής κατά τη Νεολιθική περίοδο.

Αλλαγή σχεδίων λόγω καιρού

Το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε ότι μετά τη Λήμνο η αποστολή θα κατευθυνόταν προς τον Άγιο Ευστράτιο. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις οδήγησαν σε αναθεώρηση του σχεδιασμού για λόγους ασφαλείας.

Έτσι, το πλήρωμα αναχώρησε στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης από τη Μύρινα, με προορισμό την Κυρά Παναγιά στις Σποράδες. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, το ταξίδι θα συνεχιστεί προς την Αλόννησο και τη Σκόπελο, με τελικό προορισμό τον Βόλο, σύμφωνα με το limnoslive.gr.