Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το ότι ζητήθηκε από τον οδηγό ασθενοφόρου που μετέφερε ασθενή να πληρώσει εισιτήριο στη γραμμή Θάσου – Κεραμωτής, παρά το γεγονός ότι τα οχήματα του Οργανισμού εξαιρούνται από αντίστοιχες χρεώσεις σε πορθμεία και διόδια.

Ειδικότερα, το πλήρωμα του ασθενοφόρου κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 39 ευρώ για ακτοπλοϊκό εισιτήριο προκειμένου να επιβιβαστεί στο ferry boat της γραμμής Λιμένας – Κεραμωτή.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, ενώ το ασθενοφόρο εκτελούσε υπηρεσιακή αποστολή για τη μεταφορά ασθενούς που έχρηζε νοσηλείας.

Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της διακομιδής, ζητήθηκε από το πλήρωμα να καταβάλει το αντίτιμο της μεταφοράς του οχήματος.

«Οι συνάδελφοι ήρθαν προ εκπλήξεως, δεν το περίμεναν αυτό γιατί είθισται σε όλη την Ελλάδα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να πηγαίνουν δωρεάν»

«Προχθές δόθηκε εντολή στους συναδέλφους που δρουν στον τομέα ΕΚΑΒ Θάσου να διακομίσουν ένα περιστατικό από το Κέντρο Υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Η διαδρομή που ακολουθείται είναι από το Κέντρο Υγείας στο λιμάνι του Λιμένα, στη Θάσο, και από κει στο λιμάνι της Κεραμωτής για να μπει στο χερσαίο τμήμα και να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας», είπε ο Κώστας Τσιτσιλικάκης, πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και συμπλήρωσε: «Όταν το ασθενοφόρο έφτασε με τον ασθενή στο λιμάνι, από τα εκδοτήρια των εισιτηρίων ζητήθηκε από τους συναδέλφους διασώστες να κόψουν εισιτήριο και οι δύο διασώστες και για το ασθενοφόρο. Οι συνάδελφοι ήρθαν προ εκπλήξεως, δεν το περίμεναν αυτό γιατί είθισται σε όλη την Ελλάδα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να πηγαίνουν δωρεάν».

«Επειδή όμως έπρεπε να συνεχιστεί το δρομολόγιο της γραμμής, οι συνάδελφοι αρχικώς αρνήθηκαν και είπαν ότι ‘δεν είναι δυνατόν, πώς θα πληρώσουμε εμείς μια τέτοιου είδους διακομιδή απ’ τη στιγμή που είμαστε εντεταλμένη υπηρεσία;’ και για να μην καθυστερήσει το δρομολόγιο επιβιβάστηκαν στο ferry boat, και εκεί πλέον, μετά, εν πλω, για μία ακόμα φορά ο καπετάνιος και το πλήρωμα ζήτησε πάλι από τους συναδέλφους να τους καταβληθεί το εισιτήριο» υπογράμμισε.

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, η εταιρεία υποστήριξε ότι θεώρησε το ασθενοφόρο ιδιωτικό, παρόλο που έφερε ξεκάθαρα την ένδειξη ΕΚΑΒ.

Η Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας ήρθε σε επαφή με το υπουργείο Υγείας, ζητώντας νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνεργασία με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια δεσμεύτηκαν για την επίλυση του ζητήματος, προκειμένου να αποφευχθούν μοιραίες καθυστερήσεις για τους ασθενείς που μεταφέρει το ΕΚΑΒ.

Η καταγγελία από την ομάδα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Όπως επισημαίνεται από την ομάδα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου», στο πλήρωμα αναφέρθηκε ότι «εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή».

Κατά την καταγγελία «το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή».

Στην καταγγελία σημειώνεται, ακόμα, «παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού».

Αναλυτικά η καταγγελία

«Στη Θάσο, ζήτησαν εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή, προκειμένου να το αφήσουν να μπει στο πλοίο.»

Απαιτήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή ναύλου αξίας 39 ευρώ για τη διέλευση του οχήματος ενώ, όπως ενημερώθηκε το πλήρωμα, εάν δεν έδιναν τα χρήματα, δεν θα επιβιβαζόταν το ασθενοφόρο με τον ασθενή.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα ενημέρωσε πως πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία και σε αποστολή διάσωσης και διακομιδής ασθενούς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας απαίτησαν την καταβολή του κανονικού κομίστρου για τη μεταφορά του οχήματος, δηλώνοντας ότι διαφορετικά δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβασή του. Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο.

Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επείγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του ποσού, ενώ δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια μιας αποστολής που είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη διάσωση ανθρώπινης ζωής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί εύλογη οργή και σοβαρά ερωτήματα. Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, ένα δημόσιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελεί επείγουσα διακομιδή να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθυστερήσεις και οικονομικές απαιτήσεις, τη στιγμή που κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση ενός περιστατικού.

Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες.

Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ και κάθε αρμόδιο φορέα να παρέμβουν, να διερευνήσουν το περιστατικό και να δώσουν οριστική λύση, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με αντίστοιχες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.