Ένα σκίτσο, λίγες ατάκες και μια ολόκληρη κοινωνική νοοτροπία χωρούν στο σημερινό σκίτσο του Αρκά.

Το κεντρικό αστείο είναι η αντίθεση ανάμεσα στη σοβαρότητα της είδησης και στην αντίδραση της μητέρας.

Ο πατέρας λέει ότι το παιδί είχε ατύχημα και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η φυσιολογική πρώτη ερώτηση θα ήταν: «Είναι καλά;», «Τι έπαθε;», «Πού χτύπησε;». Αντί για αυτό, η μητέρα ρωτά: «Φοράει καθαρά εσώρουχα;»

Ο Αρκάς, λοιπόν, συμβολίζει μια παλιότερη, λαϊκή νοοτροπία: ότι πρέπει πάντα να είμαστε «ευπρεπείς» και «καθαροί» μπροστά στους άλλους, ακόμα και σε στιγμές κρίσης. Υπάρχει η γνωστή γονεϊκή φράση: «Να φοράς καθαρά εσώρουχα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί». Το σκίτσο παίρνει αυτή τη φράση κυριολεκτικά και τη φτάνει στο παράλογο.