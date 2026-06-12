Έντονα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν την Πέμπτη 11/6 την Κοζάνη. Η καταιγίδα που έπληξε την περιοχή ήταν τόσο ισχυρή που πλημμύρισαν δρόμοι και γέφυρες.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το kozan.gr λίγο μετά τις 10 το βράδυ χτες η βροχόπτωση ήταν σφοδρή σε περιοχές του Ελλησπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, καθώς και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, στην ΠΕ Κοζάνης, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και φερτά υλικά όπως και μεγάλοι όγκοι κατέληξαν σε δρόμους και χαμηλά σημεία. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη γέφυρα της περιοχής που πλημμυρίζει σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Σαριγκιόλ, καθώς ο όγκος του νερού που δέχθηκαν οι οικισμοί ήταν εξαιρετικά μεγάλος όπως αναφέρει το kozan.gr.

Όπως δείχνουν καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής: Κοιλάδα: 85 χιλιοστά, Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά, Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά.

Οι Aρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων, όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη.

Διακοπές ρεύματος και κλήσεις στην Πυροσβεστική

Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αναφορές για διακοπές ρεύματος ενώ η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχτηκε μια κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.