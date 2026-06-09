Μια ιδιαίτερα φορτισμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κεντρική Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» συνδιοργάνωσαν μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Η επικαιρότητα του Αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου», στέλνοντας το μήνυμα ότι «τίποτε δεν παραγράφεται» και πως «απαιτούμε, δεν επαιτούμε!».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός συγκινητικού βίντεο με τον Μανώλη Γλέζο να μιλά για τις γερμανικές οφειλές, ενώ ακολούθησε το πρόγραμμα των ομιλιών και των παρεμβάσεων. Ο ηθοποιός Άγης Εμμανουήλ ανέγνωσε αποσπάσματα από τη «Μαύρη Βίβλο της Κατοχής» και το εμβληματικό βιβλίο του Μανώλη Γλέζου «Και ένα μάρκο να ήταν».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό προσωπικότητες της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη (ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής), ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι Προκόπης Παπαστράτης, Θανάσης Παπαδόπουλος (Δήμαρχος Καλαβρύτων), Λη Σαράφη και Δημήτρης Κούρτης, ενώ τον συντονισμό έκαναν οι Μανόλης Χατζηνάκης και Θανάσης Πετράκος.

Το ιστορικό βάρος της διεκδίκησης

Όπως τονίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, 85 χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει το βαρύτατο τίμημα του αποδεκατισμού του πληθυσμού της, της λεηλασίας του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου, της εξολόθρευσης της Εβραϊκής Κοινότητας και της κλοπής των αρχαιολογικών της θησαυρών. Το ΕΣΔΟΓΕ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση το ιστορικό και ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 για τη σθεναρή διεκδίκηση των απαράγραπτων αξιώσεων.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, συμμετέχοντες στην εκδήλωση ανέλυσαν το νομικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο του αγώνα που, όπως προμηνύουν, θα κορυφωθεί με ορίζοντα το έτος-ορόσημο 2027.

«Δεν είναι μόνο το κατοχικό δάνειο»

Ο Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, τόνισε: «Η εκδήλωση αυτή είναι συνέχεια μιας μακράς σειράς αντίστοιχων εκδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει όταν ξεκίνησε το Εθνικό Συμβούλιο για τις εθνικές διεκδικήσεις, που προωθεί το αίτημα της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις που έχουν προκύψει από τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Εκτός από το κατοχικό δάνειο, αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν αρπάξει οι Γερμανοί στη διάρκεια της κατοχής, χωρίς να δώσουν κανέναν λογαριασμό. Αυτό το λέω για να δείξω την ευρύτητα των διεκδικήσεων».

«Και ένα μάρκο να αποδοθεί θα είναι η απόδειξη των εγκλημάτων του Γ’ Ράιχ»

Από την πλευρά του, ο Αριστομένης Ι. Συγγελάκης (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, σημείωσε ότι η εκδήλωση που διοργάνωσε «από κοινού το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης ‘Γλέζος’, είναι μια εκδήλωση εξαιρετικά επίκαιρη, εξαιρετικά σημαντική. Γιατί σε μία εποχή που το διεθνές δίκαιο γίνεται κουρελόχαρτο, που οι ισχυροί αυτού του πλανήτη δεν διστάζουν, χωρίς κανένα πρόσχημα, να εισβάλουν σε εθνικά ανεξάρτητες χώρες, ένα πράγμα αναδεικνύεται διαρκώς: Όταν, δηλαδή, δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα».

Σύμφωνα με τον κ. Συγγελάκη, «βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο εγχείρημα πλαστογράφησης της ιστορίας. Και πάνε να μας τρελάνουν, να ξεχάσουμε ποιος προκάλεσε τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιοι πολέμησαν εναντίον των δυνάμεων του φασιστικού άξονα. Αυτό που έλεγε ο Μανώλης ο Γλέζος, ήταν ότι και ένα μάρκο να ήταν, και ένα μάρκο να ήταν, αν αποδοθεί, θα είναι η απόδειξη ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ».

«Το 2027 θα είναι έτος διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών»

Ο Θανάσης Πετράκος, πρώην Βουλευτής, Μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» υπογράμμισε:

«Επειδή η Γερμανία αρνείται να ικανοποιήσει το δίκαιο και τις οφειλές της προς την Ελλάδα και επειδή, όχι απλώς η Γερμανία δεν ικανοποιεί, αλλά προκαλεί κιόλας με τις δηλώσεις της, οργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση με σκοπό. Το 2027 θα είναι έτος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Είναι σημαντικό να παραμένει στο προσκήνιο, διότι σήμερα, ιδιαίτερα, η Γερμανία, η οποία δαπανά δισεκατομμύρια για τον επανεξοπλισμό της, την ίδια ώρα αρνείται να ικανοποιήσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα. Και μάλιστα είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία δεν έχει ικανοποιήσει τις οφειλές της».