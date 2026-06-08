Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, επικεφαλής πολυπληθούς επίσημης αντιπροσωπείας μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας και στενών συνεργατών του Πατριαρχείου, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερη σημασία για τα θρησκευτικά και διπλωματικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το πυκνό πρόγραμμα των συναντήσεων με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

Ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, ο οποίος έφθασε νωρίς το πρωί στην ελληνική πρωτεύουσα, ξεκίνησε τον κύκλο των επαφών του με μια σημαντική συνάντηση στις 11.00 με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, όπου συζητήθηκαν τρέχοντα εκκλησιαστικά ζητήματα και η προστασία των Προσκυνημάτων.



Ο Πατριάρχης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κατά τις επαφές αυτές αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στους Αγίους Τόπους, την προστασία των Παναγίων Προσκυνημάτων, τη στήριξη των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής, καθώς και θέματα πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και πνευματικής συνεργασίας μεταξύ του Πατριαρχείου και της Ελληνικής Δημοκρατίας.



Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαχρονικά στενών δεσμών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Εκκλησία της Ελλάδος και το ελληνικό κράτος και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, προς όφελος των Παναγίων Προσκυνημάτων, της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και της κοινής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.