Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα υπάρχει στον Κηφισό, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό ενώ προβλήματα υπάρχουν και στον Πειραιά.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα, στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα καθόδου η κίνηση είναι αυξημένη από το Ίλιον έως το Περιστέρι.

Καθυστερήσεις επίσης υπάρχουν στους δρόμους του Πειραιά και κυρίως στο λιμάνι ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στην Παραλιακή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 5, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.