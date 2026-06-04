Το υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου, με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η πρόσκληση αφορά στους Έλληνες κινηματογραφιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κανονισμό της φετινής διοργάνωσης των OSCAR, και ειδικότερα τα κριτήρια του κανόνα 16 (RULE SΙΧΤΕΕΝ SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD) υπό τους τίτλους Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ και ΙΙ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ.

Οι κανόνες της 99ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oscars.org.