Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όταν 55χρονος Βρετανός τουρίστας πέθανε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της συζύγου του.

Αναλυτικότερα, το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές όταν η σύζυγος του άνδρα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ο 55χρονος τη μετέφερε ο ίδιος στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της που βρισκόταν δίπλα της κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα για την ανάνηψή του, δυστυχώς όμως ο 55χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνούν προανάκριση, σύμφωνα με το kalavrytanews.com.