Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου έβαλε τέλος στη δράση μιας 35χρονης γυναίκας, μετά από καταγγελία για συστηματική απάτη που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Όλα ξεκίνησαν μέσα από την πλατφόρμα του Facebook, όπου η δράστιδα προσέγγισε έναν 76χρονο άνδρα από τη Μαγνησία. Χρησιμοποιώντας το πρόσχημα μιας ρομαντικής γνωριμίας και την υπόσχεση για ένα κοινό μέλλον, κατάφερε να κάμψει τις αντιστάσεις του ηλικιωμένου και να χτίσει μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης.

Μόλις ο συναισθηματικός δεσμός εδραιώθηκε, η 35χρονη άρχισε να επικαλείται μια σειρά από δυσκολίες για να ζητά οικονομική βοήθεια. Σοβαρά θέματα υγείας που δήθεν αντιμετώπιζαν συγγενείς της, αλλά και ξαφνικά οικονομικά αδιέξοδα, ήταν οι δικαιολογίες που έπεισαν τον 76χρονο να προχωρά σε συνεχή εμβάσματα.

Τα μηνύματα που «άδειασαν» τον τραπεζικό λογαριασμό

Η επικοινωνία τους ήταν καθημερινή και γεμάτη υποσχέσεις για τη στιγμή που θα ήταν επιτέλους μαζί. Σε ένα από τα χαρακτηριστικά μηνύματα που έστειλε η 35χρονη, και το οποίο αποκαλύπτει τον τρόπο που χειριζόταν ψυχολογικά το θύμα, ανέφερε:

«Εντάξει, αγαπημένη μου επιθυμία. Όταν έρθω, θα επικεντρωθούμε στην προστασία της ηρεμίας μας και δεν θα αφήσουμε τίποτα ή κανέναν να διαταράξει αυτό που έχουμε. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, το μόνο που έχει σημασία είναι εσύ και εγώ να μείνουμε δυνατοί μαζί. Έχουμε περάσει τόσα πολλά και μας αξίζει ηρεμία, ευτυχία και μια ζωή απαλλαγμένη από άγχος.»

Πίσω από αυτά τα λόγια, ωστόσο, κρυβόταν μια μεθοδική οικονομική αφαίμαξη. Μέσα σε 14 μήνες, ο ηλικιωμένος απέστειλε συνολικά το ποσό των 25.000 ευρώ, θεωρώντας πως στηρίζει τη γυναίκα με την οποία θα μοιραζόταν τη ζωή του.

Η παρέμβαση των Αρχών

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν οι κινήσεις της γυναίκας ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Βόλου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ενώ το θύμα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για την περιπέτειά του δημόσια.

Ο 76χρονος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε το πώς βυθίστηκε σε αυτή την ψευδαίσθηση και την απογοήτευση που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι οι ανάγκες που του παρουσίαζε η 35χρονη ήταν αποκλειστικά μέρος ενός σχεδίου για να του αποσπάσει τις οικονομίες του. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι παθόντες από τη συγκεκριμένη μέθοδο (Romance Scam) στην ευρύτερη περιοχή.