Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο προσέκρουσε στο μόλο κατά την πρόσδεσή του. Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος, υπέστη σημαντικές φθορές λόγω της πρόσκρουσης.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο, υπήρξε αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Το Λιμενικό αποφάσισε την απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Μάρε Ντι Λεβάντε.

Σε αυτό επέβαιναν 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία, επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.