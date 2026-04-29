Την ασφυκτική πίεση που δέχεται το νοσοκομείο «Αττικόν» περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τονίζοντας πως στην εφημερία της Τρίτης 28/4 καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ στα ράντζα.

«Χωρίς ευθύνη του Αττικού Νοσοκομείου στη χθεσινή εφημερία έσπασε το αρνητικό ρεκόρ ράντζων» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος εξηγώντας «ένα δεύτερο νοσοκομείο δημιουργήθηκε μέσα στο Αττικό».

«Σε απόγνωση οι συνάδελφοι. Στη χθεσινή εφημερία το Αττικό Νοσοκομείο ανέπτυξε 150 ράντζα με νοσηλείες ασθενών. Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο Αττικό στους διαδρόμους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό προσωπικό σε απόγνωση. Πέφτουν κάτω, λιποθυμούν, λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες, παραιτούνται. Φταίει το Αττικό γι’ αυτή την κατάσταση; Ασφαλώς και όχι. Μπαλώνει τις τρύπες των περιφερειακών νοσοκομείων. Το 50% των ασθενών που προσέρχονται στα Επείγοντα και επίσης το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από άλλους νομούς. Προσπερνάνε απ’ έξω από πολλά νοσοκομεία και καταλήγουν να αναζητούν υπηρεσίες στο Αττικό. Δεν πάει άλλο αυτό» σημειώνει.

«Στο τέλος θα παραιτηθούν οι νοσηλευτές και το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι του Αττικού Νοσοκομείου να πληρώνουν την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων και τις πολλές ιατρικές εξειδικεύσεις που διαθέτει το Αττικό Νοσοκομείο. Πλημμυρίζει το νοσοκομείο με παθολογικά περιστατικά παρ’ ότι η εποχική γρίπη υποχώρησε. Κάτι πρέπει να γίνει. Στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις για πρόσληψη μονίμων. Δεν έκαναν αίτηση ούτε οι επικουρικοί, συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι 20.000, τρέμοντας στην ιδέα να προσληφθούν σε άλλο νοσοκομείο και να χρειαστούν ενοίκια με 800 ευρώ το μήνα που λαμβάνουν. Κίνητρα, αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων, αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των περιφερειακών νοσοκομείων. Αυτή είναι η συνταγή θεραπείας» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.