Τη δική του μάχη ο 21χρονος Βρετανός στρατιώτης που είχε τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο στις 15 Απριλίου. Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο ξενοδοχείο διαμονής του, ενώ η σύντροφός του άκουσε τον έντονο ήχο της σύγκρουσης από το δωμάτιο και τον βρήκε αναίσθητο σε λίμνη αίματος.

Ο 21χρονος από τη Βρετανία έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Ο νεαρός βρισκόταν στο ελληνικό νησί μαζί με τη σύντροφό του, 20χρονη επίσης Βρετανή, με την οποία συνδέεται εδώ και τρία χρόνια.

Το ζευγάρι βρισκόταν στο τέλος μίας εβδομαδιαίας διακοπής και επρόκειτο να επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία στις 18 Απριλίου 2026, λίγες μόλις ώρες μετά το δυστύχημα.

Η κοπέλα βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τη στιγμή της σύγκρουσης. κα άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο που παρέπεμπε σε τριβή ελαστικών και αμέσως μετά έναν δυνατό γδούπο. Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύντροφό της στο κινητό και δεν έλαβε απάντηση, κάτι που όπως είπε δεν συνηθιζόταν, αποφάσισε να βγει στον σκοτεινό δρόμο για να τον αναζητήσει. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν δραματική.

Η γουρούνα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική» είχε αναποδογυρίσει δίπλα σε μεγάλο στύλο και ο 21χρονος βρισκόταν ακίνητος δίπλα της, με αίμα να τρέχει από τραύματα στο κεφάλι και τη μύτη.

Τα τραύματα, η αεροδιακομιδή και η κατάσταση της υγείας του

Διαπιστώνοντας ότι ο σύντροφός της δεν ανταποκρινόταν και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή, η 20χρονη τον τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης και κάλεσε τις υπηρεσίες άμεσης δράσης. Όπως αναφέρει, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο εντός δέκα λεπτών. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφει, δεν της επιτράπηκε να συνοδεύσει τον 21χρονο μέσα στο ασθενοφόρο, γεγονός που την ανάγκασε να καλέσει ταξί προκειμένου να φτάσει στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός υπέστη εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Λίγο αργότερα αεροδιακομίστηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, με τους οικείους του να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους σοκ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, οι θεράποντες ιατροί σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε διαδικασία αφύπνισής του από το τεχνητό κώμα, με την οικογένεια να κάνει λόγο για «ένα τρομακτικό και άγνωστο μέλλον».

Ο απόηχος και η δημοσιογραφική διάσταση του περιστατικού. Η υπόθεση φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα των ατυχημάτων με γουρούνες σε τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με τη βρετανική κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του 21χρονου. Το περιστατικό προβλήθηκε από το BBC, το BBC Yorkshire, το BBC Look North, καθώς και από μεγάλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ενώ αναπαράχθηκε και από διεθνείς ειδησεογραφικούς κόμβους. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, όπως επισημαίνεται στα ρεπορτάζ, παραμένουν ασαφείς και δεν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής, η σύντροφος του νεαρού παραμένει στην Κρήτη, περιμένοντας εξελίξεις από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ η οικογένεια συνεχίζει τις προσπάθειες συγκέντρωσης των απαραίτητων πόρων για τον επαναπατρισμό του, μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, από το ατύχημα της 15ης Απριλίου 2026 έως τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της 20ής Απριλίου 2026, καταδεικνύει την ένταση και τη σοβαρότητα μίας υπόθεσης που έχει συγκινήσει τη βρετανική κοινωνία και έχει στρέψει για μία ακόμη φορά τα διεθνή βλέμματα στη Ρόδο.

Πηγή: www.dimokratiki.gr