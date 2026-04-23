Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, καθώς από τα ξημερώματα καταγράφηκαν τρία διαφορετικά περιστατικά με εντοπισμούς ατόμων στη θαλάσσια περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για 61 άνδρες, οι οποίοι εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex να επιβαίνουν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Από τους 61 άνδρες, σύμφωνα με το Λιμενικό, οι 24 είναι ανήλικοι και μετά τη μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Στο δεύτερο περιστατικό, συνολικά 28 άτομα αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία Γραμμένο στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο περιστατικό, με 90 άτομα που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Ο εντοπισμός τους έγινε από σκάφος της δύναμης Frontex και τις επόμενες ώρες αναμένεται η άφιξή τους στην Παλαιόχωρα, όπου μεταφέρονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.