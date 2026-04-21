Μεγάλη ήταν η καθίζηση που σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη στην περιοχή Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, παρασύροντας με εκκωφαντικό θόρυβο τμήμα του δρόμου και σταθμευμένα οχήματα.

Ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 την Τρίτη 21 Απριλίου, ανέφερε: «Η θέση ενός αγωγού μερικές φορές είναι στο περίπου, γιατί παλιά δεν υπήρχε η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τον σχεδιασμό αυτών των δικτύων. Αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξε μεγάλη ποσότητα νερού αλλά όχι επιφανειακού νερού. Επειδή η ζημιά έγινε στο εσωτερικό και επειδή το νερό βρίσκει πάντα διέξοδο και βγαίνει από εκεί που το βολεύει γιατί έχει εύκολο πέρασμα».

«Yπήρχαν αυτοί οι μικρό πάσσαλοι που στήριζαν αυτό το όρυγμα. Υπήρχε η περίφραξη. Δυστυχώς, σε κάποια φάση η πίεση που είχε ασκηθεί επάνω σε όλη αυτή την κατασκευή ήταν τέτοια που το έριξε, έριξε ακόμα και έναν πολύ μεγάλο στύλο του ΔΕΔΔΗΕ. Από αυτούς τους πολύ μεγάλους δηλαδή, τον έριξε και σε ένα βαθμό πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε τον ρόλο του σε σχέση με την πίεση που ασκούσε πάνω στην περίφραξη. Έχει σταματήσει εννοείται τώρα το εργοτάξιο. Εμείς ανακαλέσαμε αμέσως την άδεια στην εταιρεία των οπτικών ινών και τώρα έχουν αναλάβει οι πραγματογνώμονες, η εισαγγελία ώστε να διερευνήσουν την υπόθεση».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν οι άνθρωποι που έπαθαν ζημιά θα αποζημιωθούν, σημείωσε: «Ένα αυτοκίνητο έπεσε και αυτό όπως έπεσε έτσι βρέθηκε και κάτω, δηλαδή στις ρόδες του επάνω. Προφανώς θα υπάρξει αποζημίωση. Τώρα τα υπόλοιπα δεν έπαθαν ζημιά. Τα σήκωσε γερανός, τα απομάκρυναν. Επομένως, ένα είναι το αυτοκίνητο, αυτό. Όταν γίνεται κάποια ζημιά σε ένα αυτοκίνητο, είτε γιατί έπεσε ένα δέντρο επάνω είτε γιατί υπήρξε άλλος λόγος, πάντα αποζημιώνονται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα».