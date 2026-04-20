Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη όταν τοιχίο υποχώρησε κατά τη διάρκεια εργασιών στον χώρο των πρώην στάβλων Παπάφη με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει στο κενό.

Στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ERTnews έχει στηθεί εργοτάξιο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας «Γειτονιά Παπάφη», ενός έργου που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν σύγχρονο κόμβο πολιτισμού, πρασίνου και κοινωνικών δράσεων.

Όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.