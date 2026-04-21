Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 21/4 η κίνηση στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό αλλά επίσης και σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, στον Κηφισό καταγράφεται έντονη συμφόρηση στο ρεύμα της ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε τμήματα της καθόδου.

Την ίδια στιγμή δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Μεσογείων, κυρίως κοντά στους βασικούς κόμβους.

Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο).

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 10΄-15΄στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο). — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 21, 2026

