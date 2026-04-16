Σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία προκάλεσε καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την έξοδο Κηφισίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οδηγοί που κινούνται προς το αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/DAGvFBB1uQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τον κόμβο Μεταμόρφωση έως και τον κόμβο Πεντέλης, με την κίνηση να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.