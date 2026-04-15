Σφοδρή χιονόπτωση σημειώθηκε στα βουνά του Κολοράντο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου I-70 έκλεισε προσωρινά έπειτα από καραμπόλα δεκάδων οχημάτων κοντά στο ορεινό πέρασμα Vail Pass.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 70 οχήματα, ενώ 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οκτώ από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με έναν να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι λωρίδες κυκλοφορίας έκλεισαν προσωρινά στις 8:20 το πρωί, με τα συνεργεία να επιχειρούν στο σημείο, σύμφωνα με το CBS News.