Ανείπωτη είναι η τραγωδία στους Παξούς με το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 15χρονος οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο 17χρονος συνοδηγός του.

Σε μία απότομη στροφή, ο ανήλικος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονη.

Σύμφωνα με το Live News, η οικογένεια του 15χρονου δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που χτύπησε το σπιτικό τους, ενώ και ο 17χρονος φίλος του θύματος και συνοδηγός, δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», λέει η αδελφή του θύματος.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήταν πάνω στη στροφή και ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», αναφέρει ο θείος του.

Ο 15χρονος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ ο 17χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί στα Γιάννενα.

«Ήταν κάποια παιδιά με μηχανάκια που προφανώς είχαν πάει κάποια βόλτα. Απόγευμα ήταν. Από ό,τι μάθαμε έκανε κάποια προσπέραση το παιδί, δεν είδε το αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω και έπεσε πάνω», λέει οικογενειακή φίλη.

«Όλα ήταν γδαρμένα»

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού ταξί στο «Live News» ο οποίος αντίκρισε τα παιδιά λίγα λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα.

«Από τους Παξούς, είδα το ένα το παιδί που ήρθε στην Πλαταριά. Είμαστε απέναντι εμείς. Ήρθε στην Πλαταριά να το πάρει το ΕΚΑΒ. Το παιδί που έζησε δηλαδή. Είχε τις αισθήσεις του. Πόναγε το παιδί αυτό. Όλα ήταν γδαρμένα. Και τα δύο του τα πόδια σμπαράλια, αλλά είχε κανονικά τις αισθήσεις του. Μίλαγε το παιδί. Αυτοί τρέχανε, βγήκαν αριστερά, χτύπησαν πάνω στο αμάξι. Σκεφτείτε ότι χτύπησαν στο παρμπρίζ και έφυγαν από πίσω από το αμάξι».