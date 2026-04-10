Τελευταία ευκαιρία για τα ψώνια τους θα έχουν οι καταναλωτές το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα και θα ανοίξουν εκ νέου την Τρίτη του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Τα καταστήματα θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο λειτουργίας την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου.