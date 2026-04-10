Με ειδικό πασχαλινό ωράριο συνεχίζουν να λειτουργούν και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

Λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, η αγορά παραμένει κλειστή τις πρωινές ώρες, με τα καταστήματα να ανοίγουν το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 13:00 έως τις 20:00.

Την ίδια ώρα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, ολοκληρώνοντας νωρίτερα τη λειτουργία τους.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 08:00 μέχρι τις 18:00 ή τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Η αγορά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επανέρχονται στο συνηθισμένο ωράριό τους.