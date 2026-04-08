Αν νομίζεις ότι η αναμονή στα φανάρια της Αθήνας δοκιμάζει την υπομονή σου, τότε μάλλον δεν έχεις βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Κέρκυρα. Εκεί βρίσκεται – σύμφωνα με κατοίκους και ρεπορτάζ – ένα από τα πιο «αργά» φανάρια, που χρειάζεται έως και 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να ανάψει πράσινο.

Το ιδιαίτερο αυτό φανάρι βρίσκεται έξω από το χωριό Λάκωνες και έχει γίνει θέμα συζήτησης, όχι μόνο στους ντόπιους αλλά και πανελλαδικά, μετά από σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Η εξήγηση, πάντως, δεν έχει να κάνει με κάποια τεχνική βλάβη ή κακή ρύθμιση. Αντιθέτως, πρόκειται για μια απολύτως πρακτική λύση.

Ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο είναι τόσο στενός, που δεν επιτρέπει τη διέλευση δύο οχημάτων από αντίθετες κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Έτσι, το φανάρι λειτουργεί ουσιαστικά ως «ρυθμιστής κυκλοφορίας», δίνοντας αρκετό χρόνο ώστε να αδειάσει πλήρως ο δρόμος από τη μία πλευρά πριν επιτραπεί η κίνηση από την άλλη.

«Υποψήφιο» για ρεκόρ Γκίνες

Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της περιοχής που αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ. Μάλιστα, όπως λένε χαριτολογώντας, το συγκεκριμένο φανάρι θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το πιο αργό στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη Μαριάννα Κάντου, μέλος του τοπικού συμβουλίου, το φανάρι βρίσκεται στο ίδιο σημείο εδώ και περίπου 35 χρόνια, ενώ η διάρκειά του αντιστοιχεί σχεδόν στον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να διασχίσει ολόκληρο το χωριό.