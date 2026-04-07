Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η παράδοση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στους πολίτες, καθώς οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και επίσημα, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή ταλαιπωρία για το κέντρο της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι ο δρόμος θα παραδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι από τα έξι συνολικά χρόνια που παρέμεινε κλειστή η λεωφόρος, τα τρεισήμισι πέρασαν χωρίς να εκτελείται κανένα απολύτως έργο.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, η ολοκλήρωση της παρέμβασης αποτέλεσε προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να μεταμορφώσει τη Βασιλίσσης Όλγας σε έναν σύγχρονο πολυτροπικό δρόμο που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόσμημα για την πόλη.

Τα πλάνα του Orange Press Agency, από αέρος και από εδάφους, από το «πριν» και το «μετά», αναδεικνύουν την αλλαγή σε έναν από τους πιο ιστορικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία η κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, δίνοντας ανάσα στους οδηγούς και τους κατοίκους της Πλάκας.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, με την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου σηματοδότη, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, καθώς οι οδηγοί δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της Πλατείας Συντάγματος για να προσεγγίσουν την περιοχή τους.