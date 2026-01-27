Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας.

Μιλώντας για το αυτό έργο στην «καρδιά» της Αθήνας, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, έκανε λόγο για «έργο ήπιας κυκλοφορίας». «Δύο πράγματα προσδοκούμε. Να περάσουν τα αυτοκίνητα – σύμφωνα με την απόφαση του δήμου Αθηναίων – και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ», δήλωσε στη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε η κα Ευαγγελίδου, λόγω των έργων όσο το έργο δεν παραδίδεται, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεϊ.

Παράλληλα, όπως εξήγησε η αντιδήμαρχος, μιλώντας στην ΕΡΤ1, από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα Ι.Χ. «Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση Α.Ε. που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι», πρόσθεσε.

«Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι’ αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις», επισήμανε η κα Ευαγγελίδου. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Βασιλίσσης Σοφίας είναι ένα έργο ήπιας κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονήσει ο δήμος, εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, γεγονός που θα βελτιώσει την κίνηση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο.