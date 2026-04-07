Ένα κοριτσάκι δύο ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από δάγκωμα σκύλου.

Το παιδί ήταν στο σπίτι όταν ξέφυγε από την προσοχή της 51χρονης γιαγιάς του, η οποία έχει καταγωγή από την Ολλανδία. Η μικρή πήγε σε ένα δωμάτιο, όπου υπήρχε ο σκύλος, ο οποίος της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο πρόσωπο.

Η γιαγιά κάλεσε την αστυνομία και με ιδιωτικό μέσο, με τη συνοδεία μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το παιδί έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, χωρίς πάντως να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Η γιαγιά συνελήφθη, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πειραιά.

Οι πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ αναφέρουν ότι χθες στις 17:00 το απόγευμα διεκομίσθη στο Παίδων «Αγία Σοφία» το κοριτσάκι με πολύ βαθιά τραύματα σε πρόσωπο ειδικά στα μάγουλα από επίθεση και δαγκωματιές σκύλου που κατά δήλωση των γονέων ήταν του σπιτιού.

Το παιδί εισήχθη αρχικά στη νευροχειρουργική κλινική. Αμέσως μπήκε στο χειρουργείο, στο οποίο συμμετείχαν νευροχειρουργοί και πλαστικοί χειρουργοί. Το χειρουργείο ήταν δύσκολο και κράτησε πάνω από 4 ώρες.

Η κατάσταση του παιδιού ήταν σοβαρή, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Σήμερα όμως έχει ραγδαία βελτίωση και αποσωληνώθηκε, ενώ θα γυρίσει στη νευροχειρουργική κλινική.