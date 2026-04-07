Την τελευταία της πνοή μέσα στο ίδιο της το σπίτι άφησε μία 22χρονη στα Τρίκαλα σήμερα, Μεγάλη Τρίτη το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalaola.gr, η 22χρονη που ήταν στο σπίτι της σε κεντρικό σημείο της πόλης με τους γονείς της, ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και οι γονείς της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο έκαναν ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για ανάνηψη, αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Τρικάλων μόλις έφτασε η κοπέλα χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες νεκροψίας – νεκροτομής.