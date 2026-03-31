Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της πρωτοβουλίας «Μαθήματα Ζωής», η οποία από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025 προσέλκυσε περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Η δράση αυτή, που υλοποιείται από τις ΑΜΚΕ «Μαθήματα Ζωής» και «ΙΑΣΙΣ» με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων που φέρνουν το κοινό σε άμεσο διάλογο με διακεκριμένους επιστήμονες της ψυχικής υγείας.



Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν το ερώτημα «Τι μας εμποδίζει να ζήσουμε μια ζωή με ευχαρίστηση;», με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και να θέτουν ερωτήματα στους ειδικούς. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ανέδειξε την έντονη ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και έναν ειλικρινή δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας στη σύγχρονη εποχή.



Την παρουσίαση των εκδηλώσεων ανέλαβε η δημοσιογράφος Άννα Δρούζα, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν οι: Θανάσης Χατζόπουλος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής και επίτιμος διδάκτωρας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, παιδοψυχίατρος & ψυχαναλυτής και Νίκος Τάκης, κλινικός ψυχολόγος.



Η Άννα Δρούζα δήλωσε:

«Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο που προσέφεραν τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν διαλέξεις με θέμα την ψυχική υγεία από έγκριτους επιστήμονες, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία της κατανόησης των συναισθημάτων και των επιθυμιών μας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στις δυσκολίες της ζωής. Σε κάθε πόλη η συζήτηση αποκτούσε ιδιαίτερη ζωντάνια όταν το κοινό έθετε με γενναιότητα τα ερωτήματά του. Οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να μοιραστούν κοινές αγωνίες και φόβους που τους εμποδίζουν να ζήσουν μια ζωή με περισσότερη ευχαρίστηση και λιγότερη δυσαρέσκεια».



Χαρακτηριστικά, ο παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής Θανάσης Χατζόπουλος ανέφερε:

«Σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί κοινωνικοί δεσμοί έχουν χαλαρώσει, γίνεται όλο και πιο επιτακτικό να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια. Στην εισήγηση αναφερόμαστε στην ευχαρίστηση, που είναι απαραίτητη για μια υγιή ψυχική ζωή, στην επιθυμία και στις συγκρούσεις, φτάνοντας μέχρι την ψυχική ζωντάνια, την απώλεια και το πένθος. Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση με το κοινό, το οποίο δεν διστάζει να θέσει φλέγοντα ερωτήματα, μιλώντας για όλο το φάσμα των προβλημάτων, με κεντρική αναφορά στο άγχος και την κατάθλιψη. Η μεγάλη σημασία αυτών των συναντήσεων είναι ότι αποτελούν ένα ερέθισμα για να έρθει κάποιος σε μια πρώτη επαφή με τον εαυτό του και να αναζητήσει στη συνέχεια βοήθεια, όπως και να ακούσει τους προβληματισμούς των άλλων».



Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας των πολιτών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας και βασικό πυλώνα της πολιτικής μας για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και προσβάσιμο σύστημα υγείας. Σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές πιέσεις και οι καθημερινές προκλήσεις επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την ψυχική ευημερία των πολιτών, η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται δίπλα τους με ουσιαστικές δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης.



Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας στηρίζει την εκστρατεία «Μαθήματα Ζωής», μια σημαντική πρωτοβουλία που υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Άννας Δρούζα και με την επιστημονική υποστήριξη της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύουμε τον δημόσιο διάλογο για την ψυχική υγεία, αναδεικνύουμε τη σημασία της πρόληψης και συμβάλλουμε στη διάδοση έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης προς την κοινωνία. Η εκστρατεία αναπτύσσεται μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας τόσο τα ψηφιακά μέσα όσο και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικές κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συνεργασία με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες διαλόγου και συμμετοχής των πολιτών γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.



Για την Πολιτεία, η ψυχική υγεία δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα υγειονομικής πολιτικής, αλλά μια ευρύτερη κοινωνική προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη μείωση του στίγματος, να ενθαρρύνουμε την αναζήτηση βοήθειας και να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ώστε να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την ψυχική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και αποτελεσματικού συστήματος ψυχικής υγείας που θα στηρίζει ουσιαστικά κάθε πολίτη».



Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε:

«Το Υπουργείο Υγείας, χρηματοδοτώντας την εκστρατεία “Μαθήματα Ζωής”, υλοποιεί μια ουσιαστική και στοχευμένη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας στη χώρα μας υπό τον συντονισμό της Άννας Δρούζα και την επιστημονική υποστήριξη της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, επενδύουμε στην έγκυρη πληροφόρηση, στην πρόληψη και στην παρέμβαση, φέρνοντας την ψυχική υγεία πιο κοντά σε κάθε πολίτη και ενισχύοντας την αναζήτηση βοήθειας. Η εκστρατεία αναπτύσσεται μέσα από ένα πλέγμα συνδυαστικών δράσεων ψηφιακής ενημέρωσης και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε πόλεις σε όλη τη χώρα, επιτυγχάνοντας την ουσιαστική διασύνδεση με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εργαζόμαστε έμπρακτα για τη μείωση του στίγματος, την ενδυνάμωση των πολιτών και την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, προσβάσιμου και συμπεριληπτικού συστήματος ψυχικής υγείας, που θα στηρίζει ουσιαστικά κάθε πολίτη».



O Συνιδρυτής & Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Νίκος Μπαλτάς δήλωσε:

«Στην ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ πιστεύουμε βαθιά ότι η προαγωγή της ψυχικής υγείας αποτελεί συλλογική ευθύνη και βασική προϋπόθεση για μια κοινωνία με συνοχή, φροντίδα και αξιοπρέπεια για όλους. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικούς χώρους διαλόγου, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης, φέρνοντας το θέμα της ψυχικής υγείας πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η ανταπόκριση του κοινού μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με συνέπεια αυτό το σημαντικό έργο.



Θα θέλαμε, επίσης, να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο για τη στήριξή τους σε δράσεις που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία και συμβάλλουν στη μείωση του στίγματος.»



Η πρωτοβουλία «Μαθήματα Ζωής» θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες με νέες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ταξιδέψει συνολικά σε 16 πόλεις έως το καλοκαίρι του 2026, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε έναν ανοιχτό διάλογο για την ψυχική υγεία.