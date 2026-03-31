Επιδείνωση του καιρού θα σημειωθεί σήμερα Τρίτη 31/3 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες ενώ μικρή πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία και άνεμοι νότιων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και 6 στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 31 Μαρτίου αρχικά αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Στη συνέχεια, θα επεκταθούν στα κεντρικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, και τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα για λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 1 έως 18, στην Πελοπόννησο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νωρίς το πρωί από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.