Την 1η Απριλίου 1822, μέσα στα δύσκολα χρόνια της Ελληνική Επανάσταση, οι εργάτες του Τυπογραφείου της Διοίκησης, εκεί όπου τυπωνόταν η επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, απευθύνονται με έγγραφό τους προς το Μινιστέριο της Οικονομίας ζητώντας οικονομική ενίσχυση ενόψει των ημερών του Πάσχα.

Το αίτημά τους είναι λιτό, ανθρώπινο και άμεσο: «Επειδή και κατ’ αυτάς έφτασαν αι του Πάσχα εορτάσιμοι ημέραι και θέλομεν ν’ αγοράσωμεν άλλος παπούτσια, άλλος τζουράπια και άλλος άλλο τι, διά τούτο παρακαλούμεν το Μινιστέριον να μας δώση ολίγα γρόσια διά ν’ απεράσωμεν ταύτας τας εορτασίμους ημέρας, αναπληρούντες τας χρείας μας».

Η ανάγκη πίσω από το αίτημα

Το συγκεκριμένο έγγραφο αντανακλά μια κοινωνία σε μετάβαση, όπου οι εργαζόμενοι αρχίζουν να διατυπώνουν συλλογικά αιτήματα για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής — ακόμη και σε περιόδους εορτών.

Το Πάσχα, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση και συνδεδεμένο με την έννοια της αναγέννησης και της ελπίδας, δεν ήταν δυνατό να περάσει απαρατήρητο, ακόμη και σε συνθήκες πολέμου. Οι εργάτες δεν ζητούν πολυτέλειες, ζητούν παπούτσια, κάλτσες, βασικά αγαθά που θα τους επιτρέψουν να «περάσουν» τις γιορτές με αξιοπρέπεια και χωρίς χρέη.

Η πρώτη καταγεγραμμένη ιδέα του «δώρου»

Αυτό το αίτημα θεωρείται σήμερα η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε κάτι που μοιάζει με το σύγχρονο δώρο Πάσχα. Δεν πρόκειται ακόμη για θεσμοθετημένη παροχή, ούτε για δικαίωμα. Είναι όμως η αρχή μιας ιδέας: ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται μια επιπλέον ενίσχυση σε περιόδους γιορτών.

Η έννοια αυτή θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους αιώνες, καθώς διαμορφώνονται εργασιακά δικαιώματα και κοινωνικές παροχές. Πολύ αργότερα, το δώρο Πάσχα θα καθιερωθεί ως υποχρεωτική καταβολή στους εργαζομένους, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Από τα «ολίγα γρόσια» στα σύγχρονα δικαιώματα

Η απόσταση ανάμεσα στο ταπεινό αίτημα του 1822 και το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι μεγάλη, αλλά η ουσία παραμένει ίδια: η ανάγκη για στήριξη των εργαζομένων σε σημαντικές στιγμές του χρόνου.

Εκείνοι οι εργάτες του Τυπογραφείου δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι το αίτημά τους θα αποτελούσε, έστω και άτυπα, την απαρχή μιας παράδοσης που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Κι όμως, μέσα από λίγες γραμμές γεμάτες ανάγκη και ελπίδα, γεννήθηκε μια ιδέα που συνεχίζει να αφορά εκατομμύρια εργαζομένους.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1748: Ξεκινούν οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στην Πομπηία, τη ρωμαϊκή πόλη που είχε θαφτεί από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Η αποκάλυψη των δρόμων, των σπιτιών και των τοιχογραφιών της έδωσε στους νεότερους χρόνους μια μοναδική εικόνα της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα. Η Πομπηία έγινε έκτοτε ένα από τα σπουδαιότερα σύμβολα της αρχαιολογίας παγκοσμίως.

1822: Οι εργάτες του Τυπογραφείου της Διοίκησης υποβάλλουν αίτημα προς το Μινιστέριο της Οικονομίας ζητώντας «ολίγα γρόσια» ενόψει του Πάσχα, για να καλύψουν βασικές προσωπικές ανάγκες. Το έγγραφο έχει μείνει γνωστό επειδή θεωρείται η παλαιότερη καταγεγραμμένη αναφορά σε κάτι που θυμίζει το μεταγενέστερο δώρο Πάσχα στην Ελλάδα. Πέρα από τη συμβολική του αξία, φωτίζει και την καθημερινότητα των εργαζομένων στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης.

1824: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης δικάζεται στο Αιτωλικό, μέσα στο βαρύ κλίμα των εσωτερικών συγκρούσεων της Ελληνικής Επανάστασης. Κατηγορήθηκε ότι είχε έρθει σε συνεννόηση με τους Οθωμανούς και την επόμενη ημέρα καταδικάστηκε, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του διχασμού των επαναστατικών δυνάμεων. Η υπόθεση έμεινε στην ιστορία ως σκοτεινό επεισόδιο του Αγώνα, πριν από την τελική δικαίωση του μεγάλου οπλαρχηγού.

1912: Στους Πανελλήνιους Αγώνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας ισοφαρίζει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς με 3,47 μέτρα, επίδοση που ταυτιζόταν τότε με την κορυφαία διεθνή επίδοση του αγωνίσματος. Ο Μεσσήνιος αθλητής ήταν ήδη μία από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού στίβου και λίγο αργότερα θα κατακτούσε ολυμπιακό μετάλλιο στη Στοκχόλμη. Η εμφάνισή του εκείνη την περίοδο ενίσχυσε το κύρος του ελληνικού κλασικού αθλητισμού.

1924: Ο Αδόλφος Χίτλερ καταδικάζεται σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εσχάτη προδοσία, λόγω της συμμετοχής του στο αποτυχημένο «πραξικόπημα της μπιραρίας» στο Μόναχο. Παρότι η ποινή φαινόταν βαριά, έμεινε τελικά στη φυλακή μόνο λίγους μήνες και αξιοποίησε τη δίκη για να προβάλει δημόσια τις θέσεις του. Η καταδίκη αυτή δεν ανέκοψε την πορεία του, αλλά συνέβαλε τελικά στην πολιτική του άνοδο.

1933: Οι Ναζί οργανώνουν στη Γερμανία πανεθνικό μποϊκοτάζ εναντίον εβραϊκών καταστημάτων, ιατρείων και δικηγορικών γραφείων. Αν και κράτησε μία ημέρα, το μέτρο αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη κρατική ενέργεια αποκλεισμού των Εβραίων από τη δημόσια και οικονομική ζωή. Η 1η Απριλίου 1933 θεωρείται κομβική στιγμή στην κλιμάκωση του επίσημου αντισημιτισμού που θα οδηγήσει αργότερα στο Ολοκαύτωμα.

1947: Στη Ρόδο υψώνεται η ελληνική σημαία, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα μετά το τέλος της Ιταλικής κυριαρχίας. Η επίσημη ένωση ολοκληρώθηκε τυπικά λίγο αργότερα, όμως οι τελετές εκείνων των ημερών είχαν τεράστια εθνική και συμβολική σημασία. Για τον Ελληνισμό, ήταν η οριστική επιστροφή μιας ιστορικής νησιωτικής περιοχής στον εθνικό κορμό.

1955: Η ΕΟΚΑ ξεκινά τον ένοπλο αγώνα κατά της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας στην Κύπρο, με συντονισμένες επιθέσεις τη νύχτα της 1ης Απριλίου. Υπό την ηγεσία του Γεωργίου Γρίβα και με πολιτικό σημείο αναφοράς τον Μακάριο, ο αγώνας συνδέθηκε με το αίτημα της αυτοδιάθεσης και της ένωσης με την Ελλάδα. Η ημερομηνία αυτή παραμένει μία από τις πιο φορτισμένες στη νεότερη ιστορία του Κυπριακού Ελληνισμού.

1957: Πρωταπριλιάτικη φάρσα στην Αγγλία, που άφησε εποχή. Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Ρίτσαρντ Ντίμπλεμπι, παρουσιάζει οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη συγκομιδή σπαγγέτι στην Ιταλία και γίνεται πιστευτός!

1976: Ιδρύεται η Apple από τους Στιβ Τζομπς, Στιβ Βόζνιακ και Ρόναλντ Γουέιν, σε μια εποχή που οι προσωπικοί υπολογιστές ήταν ακόμη υπόθεση λίγων. Από ένα μικρό ξεκίνημα στην Καλιφόρνια, η εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις της παγκόσμιας τεχνολογίας. Η ίδρυσή της θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της ψηφιακής εποχής.

1984: Δολοφονείται ο Μάρβιν Γκέι, μία από τις πιο σπουδαίες φωνές της soul και της Motown, όταν πυροβολείται από τον πατέρα του στο Λος Άντζελες, μία ημέρα πριν από τα 45α γενέθλιά του. Με τραγούδια όπως το «What’s Going On» και το «Sexual Healing», είχε ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην αμερικανική μουσική και στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Ο θάνατός του σόκαρε διεθνώς και σφράγισε τραγικά την ιστορία της soul.

2004: Η Google θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία το Gmail, μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ξεχώρισε αμέσως για τον ασυνήθιστα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και τη λογική της αναζήτησης μέσα στα μηνύματα. Επειδή ανακοινώθηκε την Πρωταπριλιά, πολλοί αρχικά νόμισαν ότι επρόκειτο για φάρσα. Στην πορεία, το Gmail άλλαξε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το email παγκοσμίως.

2024: Η Κυριακή Γρίβα δολοφονείται έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, λίγα λεπτά αφότου είχε ζητήσει προστασία επειδή φοβόταν για τη ζωή της. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ και οργή σε όλη τη χώρα, καθώς συνδέθηκε άμεσα με σοβαρές ευθύνες των αρχών. Έγινε σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση για τις γυναικοκτονίες και την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας στην Ελλάδα.

Γεννήσεις

1902 – Μαρία Πολυδούρη (1 Απριλίου 1902 – 29 Απριλίου 1930), Ελληνίδα ποιήτρια, από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές της νεοελληνικής ποίησης. Η ποίησή της συνδέθηκε με τον λυρισμό, τη βαθιά συγκινησιακή ένταση και τη βιωματική έκφραση του έρωτα, της απώλειας και της φθοράς. Το όνομά της έμεινε στενά δεμένο και με τη μορφή του Κώστα Καρυωτάκη, ενώ το έργο και ο πρόωρος θάνατός της την καθιέρωσαν ως εμβληματική παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας του Μεσοπολέμου.

1929 – Μίλαν Κούντερα (Milan Kundera) (1 Απριλίου 1929 – 11 Ιουλίου 2023), Τσέχος συγγραφέας, από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για το «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», ενώ το έργο του συνδύασε με ξεχωριστό τρόπο τη φιλοσοφική αναζήτηση, την πολιτική εμπειρία και τον ερωτισμό. Η γραφή του, συχνά ειρωνική και στοχαστική, τον καθιέρωσε ως συγγραφέα με διεθνές κύρος και έντονο πνευματικό αποτύπωμα.

1946 – Νικήτας Κακλαμάνης, Έλληνας πολιτικός και γιατρός, με μακρά παρουσία στην ελληνική πολιτική ζωή. Διετέλεσε υπουργός Υγείας, δήμαρχος Αθηναίων την περίοδο 2007–2010 και βουλευτής για σειρά ετών, ενώ η πορεία του συνδέθηκε σταθερά και με τον χώρο της δημόσιας υγείας ως ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος. Ανήκει στις αναγνωρίσιμες κοινοβουλευτικές φυσιογνωμίες της Νέας Δημοκρατίας και το 2025 εξελέγη πρόεδρος της Βουλής.

1963 – Γιάννης Σαββιδάκης, Έλληνας τραγουδιστής και ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του 1990. Συνδέθηκε με επιτυχίες του ελληνικού ποπ τραγουδιού, ενώ στο ευρύ κοινό απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και από τη συμμετοχή του στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά». Η πορεία του στον χώρο της μουσικής και της τηλεόρασης τον καθιέρωσε ως χαρακτηριστική παρουσία της ελληνικής ψυχαγωγίας εκείνης της περιόδου.

Θάνατοι

1865 – Αντώνιος Κριεζής (1796 – 1 Απριλίου 1865), Έλληνας αγωνιστής και πολιτικός, σημαντική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης και της πρώτης περιόδου του ελληνικού κράτους. Διακρίθηκε στον Αγώνα ως ναυτικός και αργότερα ανέλαβε κορυφαίους κρατικούς ρόλους, φτάνοντας και στη θέση του πρωθυπουργού. Η πορεία του τον συνδέει άμεσα με τη μετάβαση από την επαναστατική δράση στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.

1947 – Γεώργιος Β΄ (19 Ιουλίου 1890 – 1 Απριλίου 1947), βασιλιάς της Ελλάδας, πρόσωπο άμεσα συνδεδεμένο με μία από τις πιο κρίσιμες και ταραγμένες περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Βασίλεψε σε χρόνια βαθιάς πολιτικής αστάθειας, δικτατορίας, πολέμου και εξορίας, ενώ η δεύτερη περίοδος της βασιλείας του συνέπεσε με την Κατοχή, την απελευθέρωση και τις απαρχές του Εμφυλίου. Γι’ αυτό και το όνομά του διατηρεί ισχυρό ιστορικό βάρος στη συλλογική μνήμη.

1984 – Μάρβιν Γκέι (Marvin Gaye) (2 Απριλίου 1939 – 1 Απριλίου 1984), Αμερικανός τραγουδιστής, από τις πιο εμβληματικές φωνές της soul και της σύγχρονης μουσικής. Υπήρξε κεντρική μορφή της Motown και σημάδεψε την πορεία της μαύρης αμερικανικής μουσικής με τραγούδια όπως τα «What’s Going On», «Sexual Healing» και «I Heard It Through the Grapevine». Η εκφραστική του δύναμη, η καλλιτεχνική του τόλμη και η επιρροή του στη soul, την R&B και την pop τον καθιέρωσαν ως διαχρονικό μουσικό θρύλο.

2010 – Τζαννής Τζαννετάκης (13 Σεπτεμβρίου 1927 – 1 Απριλίου 2010), Έλληνας πολιτικός, σημαντική φυσιογνωμία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και πρωθυπουργός σε κομβική περίοδο. Ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1989, μέσα σε συνθήκες οξείας πολιτικής κρίσης, σε μια κυβέρνηση που συνδέθηκε με τις μεγάλες ανακατατάξεις της εποχής. Η παρουσία του στην πολιτική ζωή, αλλά και η προηγούμενη πορεία του ως αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, του έδωσαν ξεχωριστή θέση στη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία.

2024 – Κυριακή Γρίβα, θύμα γυναικοκτονίας, της οποίας η δολοφονία έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων συγκλόνισε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Η υπόθεσή της απέκτησε ισχυρό συμβολικό βάρος, επειδή ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα κενά στην προστασία γυναικών που ζητούν βοήθεια απέναντι στην έμφυλη βία. Το όνομά της συνδέθηκε έκτοτε με τη δημόσια συζήτηση για τη γυναικοκτονία, την αστυνομική αδράνεια και την ανάγκη ουσιαστικότερων μέτρων προστασίας.