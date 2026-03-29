Η Δημοτική Αστυνομία επανέρχεται στο προσκήνιο με έναν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στον αστικό ιστό και την αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΛΑΣ. Ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και καθαρό καταμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο κρατικό και στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, ώστε η αστυνόμευση της καθημερινότητας να γίνει πιο άμεση και αποτελεσματική.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η στενότερη συνεργασία με τους δήμους, οι οποίοι καλούνται να αξιοποιήσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε ζητήματα τοπικής τάξης, από την τήρηση των κανονισμών στάθμευσης και καθαριότητας έως τον έλεγχο παραβάσεων που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής στις γειτονιές. Παράλληλα, η εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων, από φορητές συσκευές ελέγχου μέχρι διασύνδεση με κεντρικές βάσεις δεδομένων, αναμένεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει την επιβολή προστίμων και διοικητικών μέτρων.

Το υπουργείο τονίζει ότι η αναγέννηση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν συνιστά απλή επιστροφή σε παλότερα μοντέλα, αλλά μια νέα μορφή «αστυνόμευσης γειτονιάς», προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες των πόλεων. Στόχος είναι οι πολίτες να βλέπουν πιο συχνά ένστολη παρουσία στο επίπεδο της καθημερινότητας, από τις πλατείες και τους εμπορικούς δρόμους έως τα σχολεία και τους δημόσιους χώρους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τους κανόνες.