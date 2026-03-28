Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Ελλάδα το φρικτό διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, λίγα μέτρα πριν από τη σήραγγα της Δωδώνης, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Από την τραγωδία έχασε τη ζωή του ένας υπάλληλος της Εγνατίας Οδού, ενώ νεκρή ανασύρθηκε και μία γυναίκα που ήταν συνοδηγός σε ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια.

Αρχικά συγκρούστηκαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας Οδού για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, αλλά δυστυχώς ο υπάλληλος που βρέθηκε εκεί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Το ίδιο όχημα στη συνέχεια συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η συνοδηγός του αυτοκινήτου. Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαρδιωτικές.

Επιχείρηση διάσωσης

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ, επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα.

Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι ανταποκρίθηκε σε 15 λεπτά, με τρία ασθενοφόρα – εκ των οποίων ένα Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) – και συνολικά έξι διασώστες και έναν γιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας» μεταφέρθηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και δύο ελαφρά τραυματίες.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο

Όπως περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας: ο σύζυγος της γυναίκας συνοδηγού που σκοτώθηκε ήταν καταρρακωμένος, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θρηνούσαν τον θάνατο των αγαπημένων τους.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

«Πόσοι άνθρωποι πρέπει να χαθούν στην άσφαλτο για να βάλουμε μυαλό να οδηγούμε προσεκτικά,ειδικά σε περιοχές με αντίξοες καιρικές συνθήκες οι οποίες κακές καιρικές συνθήκες έχουν προαναγγελθεί από τους μετεωρολόγους.

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τους συγγενείς να κλαίνε, να οδύρονται για το θάνατο δύο ανθρώπων που μεταφέρθηκαν διαλυμένοι σε σακούλες χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία στους συναδέλφους να παλέψουν για τη ζωή τους.

Η μία νεκρή είναι η γυναίκα συνοδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το φορτηγό και ο δεύτερος νεκρός είναι ο υπάλληλος της Οδού που κλήθηκε εκεί για το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, που ήταν με τη σύζυγό του που πέθανε και ένας ακόμη άνδρας που ήταν στο άλλο αυτοκίνητο χωρίς να έχει σοβαρό τραυματισμό.

Οι συνάδελφοι μου περιέγραψαν ότι αυτοκίνητο γλίστρησε και έπεσε στα κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού. Συγκρούστηκε φορτηγό από πίσω χωρίς τραυματισμούς. Προσέτρεξε η ασφάλεια της οδού και ο υπάλληλος τοποθετούσε κώνους ασφαλείας. Δεύτερο αυτοκίνητο με τον τραυματία οδηγό και τη νεκρή γυναίκα συνοδηγό τους παρέσυρε στο φορτηγό».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στην Εγνατία επικρατεί κυκλοφοριακό χάος ,με τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να έχουν κλείσει.