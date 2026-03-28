Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός διπλού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:20 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό στην Ήπειρο και πιο αναλυτικά ένα χιλιόμετρο από τον κόμβο της Δωδώνης.

Αρχικά ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο οδηγός του οχήματος και στο σημείο να κλείσει ο δρόμος.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, ένας υπάλληλος της Εγνατίας Οδού κινήθηκε πεζός για να δει τι συμβαίνει με αποτέλεσμα να τον παρασύρει Ι.Χ. αυτοκίνητο και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού στο συγκεκριμένο σημείο, όπου βρίσκονται ήδη αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και πληρώματα της Πυροσβεστικής.